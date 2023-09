Pfizer: autorisation de la Commission pour l'alopécie areata information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:04

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé que la Commission européenne (CE) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour LITFULO™ (ritlecitinib) dans le traitement de l'alopécie areata sévère chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



LITFULO, une gélule orale administrée une fois par jour, est le premier médicament autorisé par la CE pour traiter les personnes atteintes d'alopécie areata sévère dès l'âge de 12 ans.



' L'approbation aujourd'hui de LITFULO en Europe est une étape importante pour les patients dès l'âge de 12 ans présentant une perte de cheveux importante due à l'alopécie areata, car ils ont maintenant la possibilité de réaliser une repousse significative des cheveux ', a déclaré Angela Hwang, directrice commerciale et présidente, Global Biopharmaceuticals Business, Pfizer.



Cette autorisation fait également suite aux approbations de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) en juin 2023.