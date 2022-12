Pfizer augmente son dividende trimestriel à 0,41 dollar par action

(AOF) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé une augmentation du dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires de la société, qui passe à 0,41 dollar pour le dividende du premier trimestre 2023, payable le 3 mars 2023 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 janvier 2023. Le dividende en espèces du premier trimestre 2023 sera le 337e dividende trimestriel consécutif versé par Pfizer. L’action du laboratoire était stationnaire ce vendredi à Wall Street (+0,06%) à 51,83 dollars

" Notre capacité à augmenter notre dividende témoigne de notre solide performance financière en 2022 ", a déclaré le Dr Albert Bourla, PDG de Pfizer. "Cette augmentation renforce l'engagement de Pfizer à restituer de la valeur à ses actionnaires."

