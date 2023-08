Pfizer attendu en hausse après le feu vert de la FDA pour son vaccin Abrysvo

(AOF) - Pfizer est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir obtenu le feu vert de la FDA pour le vaccin Abrysvo destiné à prévenir le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons. La décision de la FDA est basée sur les données de l'essai clinique pivot de phase 3 Matisse (MATernal Immunization Study for Safety and Efficacy), une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo. C'est la première et unique autorisation aux États-Unis d'un vaccin maternel destiné à protéger les nourrissons de la naissance à six mois contre cette affection.

"L'approbation d'Abrysvo en tant que premier et seul vaccin maternel permettant de protéger les nouveau-nés dès la naissance et jusqu'à l'âge de six mois contre le VRS marque une étape importante pour la communauté scientifique et la santé publique ", a déclaré Annaliesa Anderson, Senior Vice President et Chief Scientific Officer de Pfizer chargée de l'activité Vaccine Research and Development. " Aujourd'hui, nous avons atteint un objectif que nous recherchions depuis longtemps, à savoir la mise à disposition d'un vaccin maternel qui contribuera à protéger les nourrissons âgés de six mois ou moins, c'est-à-dire ceux qui courent le plus grand risque de souffrir des conséquences graves du VRS ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.