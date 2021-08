Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : arrivée d'un nouveau directeur de l'innovation information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi la nomination d'Aamir Malik, un consultant issu du cabinet McKinsey, au poste de directeur de l'innovation d'entreprise. Diplômé de l'Université de l'Indiana, Malik - qui affiche une expérience de 25 ans - était jusqu'ici le directeur associé chargé des activités américaines de la société de conseil en stratégie. Il avait dirigé précédemment la branche pharmaceutique et médicale de McKinsey. Aamir Malik remplacera John Young, qui a récemment fait valoir ses droits à la retraite après 34 ans passés au sein du géant pharmaceutique.

