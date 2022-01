Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: arrêt d'un programme clinique mené avec Ionis information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 14:37









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi qu'il avait décidé de mettre un terme au programme clinique concernant le vupanorsen, un médicament expérimental contre les maladies cardiovasculaires découvert par son partenaire Ionis Pharmaceuticals.



Le géant biopharmaceutique américain dit avoir pris sa décision suite à la divulgation de données de phase 2b dans l'hypertriglycéridémie (augmentation des triglycérides dans le sang).



Si l'essai a bien atteint son critère d'évaluation principal, Pfizer juge que les résultats sont insuffisants pour justifier une poursuite du programme, qu'il avait pris en charge dans le cadre de l'accord de licence conclu avec Ionis en 2019.



A noter par ailleurs que la société suédoise Alex Therapeutics a annoncé ce lundi qu'elle allait s'associer à Pfizer dans le domaine des thérapies personnalisées.



Le partenariat, qui doit englober des domaines tels que l'intelligence artificielle, les logiciels et la psychologie - se concentrera dans un premier temps sur le marché allemand.





