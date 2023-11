Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: approbation de la FDA pour un cancer information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le XTANDI de Pfizer et Astellas a été approuvé par la FDA des États-Unis dans le cadre d'un traitement précoce du cancer de la prostate.



XTANDI devient le premier et le seul inhibiteur de signalisation des récepteurs aux androgènes approuvé pour une utilisation avec ou sans traitement par analogue de la GnRH dans le cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration.



Cette approbation fait suite à des programmes de développement et d'examen accélérés de la FDA (désignation d'examen prioritaire, Désignation Fast Track, Real-time Oncology Review), basée sur les résultats de l'essai de phase 3 BARK.



' L'approbation de XTANDI est une option thérapeutique prometteuse pour la communauté, offrant une lueur d'espoir aux patients et à leurs soignants en ces temps difficiles. ' a déclaré Courtney Bugler, présidente et chef de la direction de ZERO Prostate Cancer.





