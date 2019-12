Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : approbation dans le cancer de la prostate Cercle Finance • 17/12/2019 à 09:26









(CercleFinance.com) - Pfizer et Astellas Pharma annoncent que la FDA des Etats-Unis a approuvé une demande d'autorisation supplémentaire pour Xtandi (enzalutamide) dans le traitement de patients atteints de cancer de la prostate métastatique sensible à la castration. 'En 2019, on évalue qu'un peu plus de 40.000 hommes aux Etats-Unis vivent avec cette forme du cancer de la prostate qui se répand dans d'autres parties du corps et répondent encore à un traitement médical ou chirurgical qui réduit la testostérone', soulignent-ils. Cette approbation de l'indication se fonde sur les résultats de l'étude de phase III randomisée 'Arches', qui a évalué 1.150 patients et atteint son objectif principal de survie sans progression radiographique.

