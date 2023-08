Pfizer: approbation d'un vaccin contre le VRS aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 07:58

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Abrysvo, son vaccin pour la prévention du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons jusqu'à l'âge de six mois par l'immunisation active des femmes enceintes de 32 à 36 semaines d'âge gestationnel.



Cette décision se fonde sur les données de l'essai MATISSE, une étude clinique pivot de phase 3 randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, dont les résultats ont été publié dans le New England Journal of Medicine en avril dernier.



'Aux États-Unis, environ 500.000 à 600.000 nourrissons souffrent de maladies des voies respiratoires inférieures en raison du VRS chaque année et il s'agit de l'une des principales causes d'hospitalisation chez les enfants de moins d'un an', souligne Pfizer.