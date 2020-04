Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : approbation d'un générique de MabThera en Europe Cercle Finance • 03/04/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que la Commission européenne a approuvé son Rexience pour le traitement de certains cancers ou maladies auto-immunes, comme le lymphome non-Hodgkin, la leucémie lymphocytaire chronique et l'arthrite rhumatoïde. L'approbation de cette version générique du MabThera de Roche, se fonde sur des données montrant une bio-similarité par rapport au produit de référence. Ruxience a été rendu disponible récemment pour les adultes aux Etats-Unis et lancé au Japon plus tôt cette année.

