Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : annonce le dividende du 3e trimestre Cercle Finance • 24/06/2021 à 16:32









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,39 $ au troisième trimestre 2021 sur les actions ordinaires de la société, payable le 7 septembre 2021. Il s'agira du 331e dividende trimestriel consécutif versé par Pfizer, assure le laboratoire.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.23%