Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: Amplyx cède les droits d'un antifongique à Basilea information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Le groupe suisse de biotechnologies Basilea Pharmaceutica a annoncé lundi qu'il allait faire l'acquisition auprès d'Amplyx, une filiale de Pfizer, des droits sur le fosmanogepix, un antifongique à large spectre en phase de développement.



Ce médicament disposant d'un nouveau mécanisme d'action - et qui peut être administré à la fois par voies intraveineuse et orale - fait l'objet d'études de phase 2 pour le traitement de la candidose et des infections fongiques envahissantes.



David Veitch, le directeur général de Basilea, met en avant un candidat 'très prometteur' à un stade de développement avancé constituant une piste intéressante pour les infections fongiques les plus difficiles à traiter.



Basilea précise qu'il prévoit de démarrer une étude clinique de phase 3 en milieu d'année prochaine.



Le groupe prévoit d'effectuer un paiement d'étape de 37 millions de dollars avant des versements qui pourraient atteindre 110 millions de dollars en fonction de l'avancée des projets.



Au total, ses paiements pourraient atteindre 396 millions de dollars, sans compter les redevances sur les ventes éventuelles à venir du médicament.



En dehors du fosmanogepix, Basilea a fait l'acquisition des droits concernant un autre antifongique d'Amplyx, cette fois en développement préclinique.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.22%