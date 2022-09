Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: AMM standard recommandée pour Comirnaty dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé de convertir l'autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle de Comirnaty en AMM standard pour toutes les indications et formulations autorisées.



Par ailleurs, le comité consultatif recommande séparément l'approbation de la dose de rappel du vaccin élaboré par les deux groupes contre la Covid-19, chez les enfants âgés de cinq à 11 ans dans l'Union européenne.



La Commission européenne examinera les recommandations du CHMP et devrait bientôt prendre une décision finale. Si l'AMM standard est accordée, la décision sera immédiatement applicable aux 27 États membres de l'Union européenne.





Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%