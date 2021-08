Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : acquisition de Trillium Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 13:23









(CercleFinance.com) - Pfizer fait part d'un accord définitif pour l'acquisition de Trillium Therapeutics, société d'immuno-oncologie au stade clinique qui développe des thérapies innovantes pour le traitement du cancer. 'L'acquisition proposée renforce le leadership de catégorie de Pfizer en oncologie avec l'ajout d'immunothérapies expérimentales de nouvelle génération pour les hémopathies malignes', explique le géant de la santé. Il va racheter les actions Trillium qu'il ne détient pas encore pour une valeur des fonds propres implicite de 2,26 milliards de dollars, soit 18,50 dollars par action en numéraire, représentant une prime de 118% sur le cours moyen pondéré des 60 derniers jours.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.12%