Pfizer : acquisition de la biotech Amplyx Pharmaceuticals

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mercredi le rachat d'Amplyx Pharmaceuticals, un spécialiste du traitement des maladies contractées en raison d'un système immunitaire défaillant. Le principal actif d'Amplyx, Fosmanogepix, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 2 en vue d'évaluer son efficacité, à la fois en intraveineuse et en comprimé oral, dans le traitement des infections fongiques envahissantes, comme l'aspergillose ou la candidose. Dans son communiqué, le groupe biopharmaceutique américain rappelle que la FDA n'a plus approuvé de nouvel antifongique depuis près de 20 ans. Pfizer souligne que plus de 1,5 millions de personnes sont touchées par ces maladies chaque année, avec des taux de mortalité qui évoluent entre 30% et 80%. Plus globalement, rappelle Pfizer, les maladies infectieuses sont à l'origine de plus de 8,4 millions de décès chaque année dans le monde. Pfizer - qui était entré au capital d'Amplyx fin 2019 - n'a pas dévoilé les termes financiers de l'accord.

