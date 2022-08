Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: acquisition de Global Blood Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Global Blood Therapeutics (GBT), société biopharmaceutique dédiée à la découverte, au développement et à la livraison de traitements contre des maladies telles que la drépanocytose.



GBT a ainsi développé oxbryta, médicament qui cible directement la drépanocytose, trouble sanguin héréditaire qui touche des millions de personnes essentiellement dans les pays tropicaux. Les ventes nettes étaient d'environ 195 millions de dollars en 2021.



Selon les termes de la transaction, le groupe pharmaceutique acquerra toutes les actions GBT pour 68,50 dollars par action en espèces, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 5,4 milliards, dette comprise et déduction faite des liquidités acquises.



Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction à l'unanimité. La transaction proposée est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires et l'approbation des actionnaires de GBT.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.24%