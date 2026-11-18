Pfizer PFE.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec la société chinoise Starna Therapeutics en vue de développer trois traitements CAR-T destinés aux maladies auto-immunes, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars.
Cet accord marque un nouveau pari du géant pharmaceutique sur une entreprise chinoise de biotechnologie, alors qu’il cherche à relancer la croissance d’ici 2028 tout en se préparant à une vague d’expirations de brevets et à la baisse continue de ses revenus liés à la COVID-19.
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Pfizer versera à Starna 330 millions de dollars d’avance et pourrait verser jusqu’à 2,3 milliards de dollars supplémentaires si les traitements atteignent certains jalons en matière de développement, de réglementation et de ventes. Ces thérapies n’ont pas encore fait l’objet d’essais cliniques sur l’homme
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Starna percevrait également des redevances sur les ventes de tout produit approuvé
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Cet accord confère à Pfizer les droits de développer et de commercialiser trois programmes de traitement des maladies auto-immunes à un stade précoce en dehors de la Grande Chine, les fournitures destinées aux premiers essais cliniques devant être fabriquées dans ses sites américains
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Les thérapies CAR-T in vivo sont conçues pour reprogrammer génétiquement les cellules immunitaires directement à l’intérieur de l’organisme, leur permettant ainsi de cibler et d’éliminer les cellules immunitaires responsables de la maladie
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En revanche, les traitements CAR-T conventionnels impliquent un processus complexe consistant à prélever et à modifier génétiquement les cellules du patient hors de l’organisme avant de les réinjecter
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Cet accord fait suite à celui conclu en mai par Pfizer avec Innovent Biologics, d’un montant de 10,5 milliards de dollars , ainsi qu’à un accord antérieur signé avec la société chinoise 3SBio en 2025
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