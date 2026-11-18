Pfizer acquiert les droits sur les thérapies CAR-T de la société chinoise Starna dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars

Pfizer PFE.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord de licence exclusif avec la société chinoise Starna Therapeutics en vue de développer trois traitements CAR-T destinés aux maladies auto-immunes, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,6 milliards de dollars.

Cet accord marque un nouveau pari du géant pharmaceutique sur une entreprise chinoise de biotechnologie, alors qu’il cherche à relancer la croissance d’ici 2028 tout en se préparant à une vague d’expirations de brevets et à la baisse continue de ses revenus liés à la COVID-19.