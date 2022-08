Pfizer acquiert Global Blood Therapeutics (GBT) pour 5,4 milliards de dollars

(AOF) - Pfizer, le groupe pharmaceutique américain, vient de débourser 5,4 milliards de dollars pour s’offrir Global Blood Therapeutics (GBT), récemment autorisé à commercialiser un médicament contre la drépanocytose, une maladie génétique qui touche 100 000 personnes aux États-Unis, comme l'a rapporté le Wall Street Journal.

Pfizer a vu son chiffre d'affaires bondir de 47% au deuxième trimestre, pour atteindre 27,74 milliards de dollars, un record, dopé par les ventes du vaccin et de la pilule anti-Covid.

Son bénéfice net s'est envolé de 78%, à 9,9 milliards de dollars.

L'action de Global Blood Therapeutics était en hausse de 33,03%, à 63,84 dollars, vendredi à la clôture de la Bourse de New York, soit une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars. Celle de Pfizer, en revanche, reculait de 1,18%, à 49,27 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.