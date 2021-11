Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : accord stratégique avec Biohaven Pharmaceutical information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Pfizer annonce un accord de commercialisation stratégique portant sur le rimegepant de Biohaven Pharmaceutical Holding Company sur les marchés extérieurs aux États-Unis. Rimegepant est commercialisé sous le nom de Nurtec ODT aux États-Unis et est indiqué pour le traitement aigu des crises de migraine et le traitement préventif de la migraine épisodique chez l'adulte. ' Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Biohaven dans la lutte contre la migraine et d'aider les patients touchés par cette maladie neurologique débilitante ', a déclaré Nick Lagunowich, Global President, Pfizer Internal Medicine. Selon les termes de l'accord, Pfizer effectuera un paiement initial de 500 millions de dollars, comprenant 150 millions de dollars en espèces et 350 millions de dollars en achat d'actions de Biohaven avec une prime de marché de 25 %. Biohaven est également éligible pour recevoir jusqu'à 740 millions de dollars en étapes importantes.

