Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: accord de collaboration et de licence avec Codex DNA information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 16:04









(CercleFinance.com) - Codex DNA a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration et de licence avec Pfizer portant sur sa technologie de synthèse enzymatique de l'ADN.



Aux termes du contrat, Pfizer pourra bénéficier d'un accès privilégié à la technologie 'SOLA' mise au point par Codex, une approche permettant de développer de l'ADN, de l'ARN ou des protéines synthétiques.



Cette technique pourrait faciliter la découverte de vaccins à ARN messager, de nouvelles thérapies, de médicaments personnalisés ou d'autres produits biopharmaceutiques, assure Codex dans un communiqué.



Les termes financiers de l'accord, qui prévoient un premier paiement de la part de Pfizer, n'ont pas été dévoilés à ce stade.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.83%