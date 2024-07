Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pfizer: accord de collaboration avec Evotec en France information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Evotec, un spécialiste allemand des sciences de la vie, afin de faire avancer la recherche en France.



Cet accord pluriannuel, qui inclut une option de licence, se focalisera dans un premier temps sur la recherche précoce dans le champ des maladies métaboliques et infectieuses.



Ces travaux seront menés sur les sites français d'Evotec, notamment sur le Campus Curie à Toulouse, un site disposant entre autres de ressources en matière de criblage à haut débit, de biologie in vitro et in vivo et de protéomique et métabolomique.



En contrepartie, Evotec recevra des financements de la part de Pfizer pour soutenir ses activités de recherche médicale, et pourra prétendre à des paiements d'étape et des redevances en cas de réussite des programmes.



Dans un communiqué, Pfizer explique qu'il espère que ces recherches déboucheront sur le développement de nouvelles approches thérapeutiques contre les maladies métaboliques et infectieuses les plus répandues, touchant des millions de patients à travers le monde.



A noter que Pfizer comme Evotec louent la qualité de l'écosystème biopharmaceutique français, le laboratoire allemand rappelant qu'il emploie aujourd'hui plus de 1.000 personnes sur ses sites français.





