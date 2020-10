Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : accord d'essai clinique avec SpringWorks Cercle Finance • 05/10/2020 à 16:55









(CercleFinance.com) - Pfizer a conclu un accord avec la société de biotechnologie américaine SpringWorks pour évaluer une combinaison de leurs médicaments pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire. La collaboration en matière d'essais cliniques évaluera le nirogacestat, médicament expérimental de SpringWorks, avec l'anticorps PF-06863135 de Pfizer, qui a récemment montré des données cliniques prometteuses en monothérapie, ont déclaré les sociétés. Selon les termes de l'accord, Pfizer financera et mènera une étude de phase 1b/2 pour évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'efficacité préliminaire de la combinaison, et assumera tous les coûts associés à l'essai. Pfizer et SpringWorks prévoient également de former un comité de développement conjoint pour gérer l'étude clinique, qui devrait commencer au cours du premier semestre 2021.

