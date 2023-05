Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: accord avec l'UE autour du vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 12:28









(CercleFinance.com) - La Commission européenne et les développeurs de vaccins BioNTech-Pfizer sont parvenus à unaccord afin de mieux répondre aux estimations des États membres concernant les besoins en constante évolution en matière de vaccins contre la Covid-19, annonce aujourd'hui la Commission européenne.



L'avenant au contrat existant de fourniture de vaccins tient compte de l'amélioration de la situation épidémiologique, tout en continuant à garantir l'accès à la toute dernière version disponible du vaccin si des variants de la Covid-19 préoccupants venaient à apparaître.



A ce jour, les États membres ont partagé 526millions de doses, dont environ 494,4millions ont déjà été livrées aux pays bénéficiaires.



Dans le même temps, les États membres doivent continuer à veiller à disposer desstocks stratégiquesde vaccins dont ils ont besoin pour protéger les groupes vulnérables de leur population et faire face à l'évolution épidémiologique potentielle du virus de la Covid-19.





