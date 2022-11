Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: accord avec l'UE autour des livraisons de vaccins information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir conclu un amendement à l'accord d'achat avec BioNTech-Pfizer pour aider les États membres à mieux gérer leurs besoins en vaccins.



L'amendement garantit la possibilité, à la demande d'un État membre, de livrer des doses de vaccin à une installation de stockage centrale désignée au lieu de les lui livrer directement.



Cet arrangement peut aider les États membres, en fonction de leurs besoins, d'une part à mieux gérer le stockage des doses commandées et d'autre part, à leur fournir une capacité de stockage supplémentaire.



' Cette modification du contrat avec BioNTech-Pfizer signifie que les États membres seront en mesure de mieux planifier et gérer leurs approvisionnements en vaccins COVID-19, garantissant l'accès à des doses suffisantes pour protéger leurs citoyens et être prêts à faire face à toute nouvelle augmentation des cas', a déclaré Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire.







