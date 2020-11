Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : accord avec Bruxelles pour des livraisons de vaccins Cercle Finance • 11/11/2020 à 13:24









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent un accord avec la Commission européenne pour livrer 200 millions de doses de leur vaccin candidat BNT162b2 contre le SARS-CoV-2 dans les Etats membres de l'Union européenne, avec une option pour 100 millions de doses de plus. Les doses seront produites sur le site belge du groupe de santé américain et sur les sites allemands de BioNTech. Les livraisons devraient commencer vers la fin de 2020, sous réserve de succès clinique et de l'autorisation réglementaire. Sur la base des projections actuelles, ils prévoient de produire dans le monde jusqu'à 1,3 milliard de doses de vaccin en 2021. Pour rappel, ils ont dévoilé en début de semaine des données de phase III positives quant à l'efficacité dans la prévention de la Covid-19.

Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%