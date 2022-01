Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: accord avec Acuitas, partenariat avec Beam information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 14:39









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi la signature d'un accord de développement avec Acuitas Therapeutics, un spécialiste des nanoparticules lipidiques utilisées dans les vaccins et médicaments à ARN messager.



Aux termes de cet accord non-exclusif, Pfizer disposera d'une option lui permettant d'exercer une license portant sur un maximum de 10 cibles issues du portefeuille d'Acuitas.



Pfizer précise que la technologie de nanoparticules lipidiques mise au point par Acuitas est déjà intégrée au sein de Comirnaty, le vaccin contre le Covid-19 qu'il a développé avec BioNTech.



Pfizer a également fait part ce lundi d'un accord de collaboration avec Beam Therapeutics, une société de biotechnologie spécialisée dans les techniques d'édition génétique destinées aux traitements de précision.



Le partenariat, d'une durée de quatre ans, concerne le développement de médicaments pour les maladies génétiques rares du foie, du système musculaire et du système nerveux central.



Beam va recevoir un paiement initial de 300 millions de dollars dans le cadre de l'accord.





