PFIZER: accord à 1,95 milliard avec le gouvernement américain pour son potentiel vaccin

(AOF) - Pfizer et son partenaire BioNTech ont annoncé un accord d'1,95 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour la commande de 100 à 500 millions de doses de BNT162, leur candidat vaccin contre le covid-19, si celui-ci obtient les autorisations nécessaires de la part de la FDA. Les deux laboratoires devraient lancer ce mois-ci leurs essais cliniques de phase 2b/3 et, si ces derniers sont convaincants, espèrent obtenir les autorisations aux Etats-Unis avant octobre. Ils prévoient de fabriquer 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, et plus de 1,3 milliard d'ici fin 2021.

