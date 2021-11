Pfizer accepte des génériques à son antiviral contre le Covid

(AOF) - Pfizer a signé un accord avec avec l'organisation de santé publique soutenue par les Nations unies, la Communauté de brevets pour les médicaments, qui permettra aux fabricants de génériques de fabriquer son traitement antiviral oral Covid-19. Cette mesure contribuera à élargir l'accès au médicament dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Selon les termes de l'accord, les fabricants de médicaments génériques qui obtiennent des sous-licences "seront en mesure de fournir le PF-07321332 en association avec le ritonavir à 95 pays (environ 53% de la population mondiale).

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.