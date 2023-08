Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: a reçu un avis positif du CHMP pour l'UE information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir reçu un avis positif du CHMP pour le vaccin COVID-19 adapté à Omicron XBB.1.5 dans l'Union européenne.



Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché du vaccin monovalent COVID-19 adapté à l'Omicron XBB.1.5 (COMIRNATY® Omicron XBB.1.5), administré en une seule dose aux personnes âgées de 5 ans et plus, sans tenir compte des antécédents de vaccination contre le COVID-19.



La Commission européenne (CE) examinera la recommandation du CHMP et devrait prendre une décision finale prochainement.



'Le vaccin de cette saison est prêt à être expédié dès que la décision réglementaire finale aura été prise, afin que les Européens puissent mieux se protéger contre la maladie COVID-19 à mesure que le risque augmente ', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.





