Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : a reçu la désignation 'Fast Track' de la FDA Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que son candidat expérimental en thérapie génique (PF-06939926) en cours de développement pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) a reçu la désignation Fast Track de la FDA. PF-06939926 est actuellement évalué pour déterminer l'innocuité et l'efficacité de cette thérapie génique chez les garçons atteints de DMD. ' Fast Track est un processus conçu pour faciliter le développement et accélérer l'examen de nouveaux médicaments destinés à traiter ou à prévenir des affections graves susceptibles de répondre à un besoin médical non satisfait ' indique le groupe. Cette désignation a été accordée sur la base des données de l'étude de phase 1b qui ont indiqué que l'administration intraveineuse de PF-06939926 était bien tolérée pendant la période de perfusion et que les niveaux d'expression de la dystrophine étaient maintenus sur une période de 12 mois.

Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%