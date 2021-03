Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : à la recherche d'un traitement oral contre la Covid Cercle Finance • 24/03/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Pfizer conduit un essai de phase 1 portant sur un potentiel nouveau traitement antiviral oral expérimental contre la Covid-19 chez les adultes. Cet agent antiviral, désigné sous le nom de 'PF-07321332', a démontré une puissante activité in vitro contre le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, ainsi qu'une activité contre d'autres coronavirus. Il pourrait donc potentiellement être utilisé dans le traitement de la Covid-19 et pourrait permettre de faire face à de future menaces de coronavirus, estime Pfizer. 'Nous avons conçu PF-07321332 comme une thérapie orale potentielle qui pourrait être prescrite au premier signe d'infection, sans exiger que les patients soient hospitalisés ou en soins intensifs', détaille Mikael Dolsten, Directeur scientifique et président de la R&D monde chez Pfizer. 'Parallèlement, le candidat antiviral intraveineux de Pfizer est une nouvelle option de traitement potentielle pour les patients hospitalisés. Ensemble, les deux ont le potentiel de créer un paradigme de traitement de bout en bout, complétant la vaccination dans les cas où la maladie persiste', ajoute le spécialiste.

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.69%