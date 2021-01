Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : a investi 120M$ via l'initiative PBGI Cercle Finance • 12/01/2021 à 14:49









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la Pfizer Breakthrough Growth Initiative (PBGI), Pfizer a investi un total de 120 millions de dollars dans quatre sociétés de biotechnologie au cours du second semestre 2020, a fait savoir aujourd'hui le laboratoire. Cet investissement initial de 120 millions de dollars a été partagé entre ESSA Pharma (10 millions), Trillium Therapeutics (25 millions), Vedanta Biosciences (25 millions) et Homology Medicines (60 millions). Par le biais de PBGI, Pfizer pourrait investir jusqu'à 500 millions de dollars dans des sociétés de biotechnologie. Créé en juin 2020, le PBGI se concentre sur les investissements en actions sans contrôle, principalement dans des sociétés ouvertes à petite et moyenne capitalisation boursière et des sociétés privées matures, qui développent des actifs au stade clinique alignés sur les principaux domaines d'intervention de Pfizer.

Valeurs associées PFIZER NYSE -2.03%