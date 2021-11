Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : a finalisé l'acquisition de Trillium Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier avoir finalisé l'acquisition de Trillium Therapeutics, une société qui développe des thérapies innovantes destinées aux traitements des cancers. Trillium dispose d'un portefeuille 'impressionnant', indique Pfizer, le laboratoire évoquant notamment les produits biologiques conçus par Trillium visant à améliorer la capacité du système immunitaire à détecter et détruire les cellules cancéreuses. Chris Boshoff, directeur du développement en oncologie chez Pfizer indique que cette acquisition va permettre s'associer les capacités de R&D de Pfizer aux produits innovants de Trillium, permettant à terme des avancées dans la vie des patients.

