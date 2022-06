Pfizer: a finalise l'acquisition de ReViral information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 17:24

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de ReViral, une société biopharmaceutique privée en phase clinique, spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements antiviraux ciblant le virus respiratoire syncytial (VRS).



ReViral apporte à Pfizer un portefeuille de candidats thérapeutiques prometteurs, dont le sisunatovir, un inhibiteur administré par voie orale conçu pour bloquer la fusion du virus RSV. Le sisunatovir a reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Le candidat principal de ce programme est actuellement en phase 1 de développement clinique.



' Cette acquisition démontre une fois de plus notre engagement à faire progresser la science de pointe - à la fois par notre expertise interne et par notre travail avec des entreprises innovantes de premier plan - dans le but de fournir de nouvelles percées aux patients souffrant de maladies infectieuses graves ', a déclaré Mikael Dolsten, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer et Président, Worldwide Research, Development and Medical de Pfizer.