Pfizer: 3ème dose autorisée aux USA pour les plus de 12 ans

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait autorisé l'administration d'une troisième dose de leur vaccin contre le Covid-19 chez les enfants âgés de plus de 12 ans.



L'agence américaine des médicaments autorisait jusqu'ici l'administration d'une troisième dose du vaccin pour les personnes âgées de 16 ans au moins.



Dans un communiqué commun, Pfizer et BioNTech expliquent que les données dites de vie réelle, collectées par le Ministère israélien de la santé, ont montré que sur les 4,1 millions de troisièmes doses administrées au moins cinq moins après la deuxième n'avaient révélé aucune préoccupation liée à la sécurité du produit chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans.





