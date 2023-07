Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: 25 millions de dollars investis dans Caribou information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 15:36









(CercleFinance.com) - Pfizer a investi 25 millions de dollars au sein de Caribou Biosciences, une société californienne spécialisée dans l'ingénierie cellulaire, a annoncé jeudi cette dernière.



Le groupe biopharmaceutique a fait l'acquisition de près de 4,7 millions d'actions ordinaires Caribou à un prix unitaire de 5,33 dollars, à comparer avec un cours de 4,08 dollars à la clôture d'hier.



Caribou prévoit d'utiliser ces fonds afin d'accélérer le développement de CB-011, une thérapie génique dite 'CAR-T' qui fait actuellement l'objet d'une étude de phase 1 dans le traitement du myélome multiple.



L'entreprise, dont les travaux sont basés sur les technologies d'ingénierie et d'édition du génome CRISPR, a été fondée par les pionniers de cette discipline dans un laboratoire de l'Université de Californie, à Berkeley.



Pfizer prévoit par ailleurs de collaborer avec Carrick et Arvinas sur l'association de deux médicaments dans le cadre d'un essai de phase 1b/2 dans le cancer du sein métastatique.





Valeurs associées PFIZER NYSE -1.19%