Pfizer : 100 millions de doses de vaccin pour les US

(CercleFinance.com) - Le gouvernement américain a passé une commande de 100 millions de doses du projet de vaccin anti-coronavirus Covid-19 de Pfizer pour 1,95 milliard de dollars et pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses supplémentaires, a déclaré mercredi le fabricant de médicaments. Cette décision intervient alors que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Défense tentent d'atteindre l'objectif de la Maison Blanche de commencer à distribuer 300 millions de doses d'un vaccin Covid-19 dès 2021. En vertu de cet accord, le gouvernement américain ne recevra des doses du vaccin candidat développé conjointement par Pfizer et l'allemand BioNTech qu'après que Pfizer ait réussi la fabrication et obtenu une approbation pour une utilisation d'urgence de la FDA.

Valeurs associées PFIZER NYSE +2.75%