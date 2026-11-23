PFAS : les salariés de la chimie jusqu'à huit fois plus exposés, selon une étude

"L'imprégnation globale aux PFAS" est 1,7 fois plus élevée "chez des travailleurs de Lyon que dans la population générale française" précise cett étude menée par par l'Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Neuf polluants éternels ont été détectés chez plus de 99 % des participants.

Les salariés d'entreprises chimiques exposés aux PFAS présentent une concentration dans le sang de ces "polluants éternels" jusqu'à huit fois supérieure à la moyenne nationale, selon une étude scientifique collaborative rendue publique ce lundi à Lyon.

Des prises de sang ont été réalisées entre avril et septembre 2025 sur 126 salariés ou retraités de deux entreprises de la "vallée de la chimie" au sud de Lyon, Daikin et Arkema, et de leurs sous-traitants, ainsi que du site de Solvay à Salindres (Gard).

L'étude pluridisciplinaire supervisée par l'Institut écocitoyen de Fos-sur-Mer révèle une "sur-imprégnation" de ces travailleurs à certains PFAS.

Certains salariés d'Arkema à Pierre-Bénite (Rhône) ayant travaillé dans un atelier de fabrication de produits dérivés de la chimie du fluor ont une concentration de 7,4 nanogrammes par millilitre en PFNA, une variété de PFAS, contre 0,9 ng/ml en moyenne nationale, soit huit fois plus.

Chez Daikin, les concentrations en PFAO, autre type de ces polluants éternels, dans le sang des salariés ou ex-salariés sont 6,5 fois plus élevées qu'en moyenne nationale.

Les travailleurs lyonnais davantage exposés aux PFAS

En outre, en moyenne, "l'imprégnation globale aux PFAS" est 1,7 fois plus élevée "chez des travailleurs de Lyon que dans la population générale française" note l'étude , qui précise que neuf PFAS ont été détectés chez plus de 99 % des participants.

Les PFAS utilisés dans des milliers de produits industriels pour leurs propriétés de résistance ou d'imperméabilité, persistent dans les sols et s'accumulent dans l'organisme par les aliments, l'eau et l'air, d'où leur surnom. Certains ont des effets néfastes sur la santé soupçonnés ou avérés (cancers, troubles de la reproduction, perturbations hormonales…).

Cette étude de "biosurveillance humaine", baptisée OPAL, a été conduite par l'Institut de Fos et un ensemble de partenaires, dont Sciences-Po Lyon ou le CNRS. Elle croise "l'historique des productions des sites" et les parcours professionnels de ces volontaires.

"Cette recherche a été faite pour et avec les premiers concernés, les travailleurs", a souligné lors d'une conférence de presse Gwenola Le Naour. "Elle met au centre les sciences sociales et humaines et les savoirs des premiers concernés, c'est ce qui fait son originalité."