Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : surveiller le franchissement des 14E Cercle Finance • 22/06/2020 à 18:53









(CercleFinance.com) - Peugeot a bien rebondi sur le support oblique des 13,35E : il faut surveiller l'éventuel franchissement des 14E (résistance des 7 et 30 avril puis du 28 mai). Le prochain objectif pourrait se situer vers 15,5/15,6E (ex-résistances des 8 et 9 juin (harami baissier).

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.57%