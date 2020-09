Peugeot SA : Achat du turbo put infini 16XMC (16XMC)

(Zonebourse.com) A proximité de la borne haute d'une zone de consolidation horizontale, les investisseurs devront faire preuve de prudence et privilégier le sens vendeur sur le titre Peugeot. Une nouvelle phase de consolidation horizontale pourrait prochainement se mettre en place et renvoyer le titre sur les 13.6 EUR, première zone de soutien importante. Nous passons vendeur par l'intermédiaire du turbo put infini Citigroup 16XMC qui cote 0.8 EUR. On visera un retour sur les 13.6 EUR, ce qui représenterait un gain de l'ordre de 43% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 16.4 EUR limitera le risque à 27%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli