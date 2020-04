Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : S&P abaisse sa perspective Cercle Finance • 09/04/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings maintient sa note de crédit 'BBB-' sur Peugeot, mais abaisse sa perspective de 'stable' à 'négative', pour refléter 'les risques liés à la durée de la pandémie de Covid-19 et à son impact sur l'industrie automobile mondiale'. 'Les revenus et le cash-flow de Peugeot seront probablement touchés en 2020 par les arrêts de production et la faible demande en automobiles associés à la pandémie de Covid-19', estime ainsi l'agence de notation américaine. S&P pointe néanmoins pour le groupe 'une position de cash net large après une forte année 2019, une excellente liquidité, l'absence de besoins de refinancement substantiels en 2020, et une capacité éprouvée à gérer des réductions de coûts'.

