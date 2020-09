Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : revient tester la résistance des 15,6/15,7E Cercle Finance • 28/09/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Peugeot a bien mieux résisté que le CAC40 la semaine passée et revient tester la résistance des 15,6/15,7E déjà abordée les 28 juillet, 11 août puis les 8 et 23 septembre. En cas de franchissement, le retracement du zénith des 16,54E du 16 septembre qui se confond avec l'ex-'gap' du 5 mars serait envisageable pour conclure le 3ème trimestre en beauté.

