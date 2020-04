Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : retombe sous 12,5E, 12,15E en soutien Cercle Finance • 14/04/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Peugeot retombe sous 12,5E après une succession de 4 échecs sous 13,8/14E (au niveau du 'gap' baissier des 13,83E du 10 mars): le comblement du 'gap' des 12,15E du 3 avril pourrait permettre un redémarrage sur des bases techniques plus solides, en direction du 'gap' des 15,865E du 6 mars

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -3.84%