Peugeot : retombe au contact des 23E

(CercleFinance.com) - La fusion avec Fiat est sur les rails mais les questions de 'parité' ont pesé dès l'annonce sur Peugeot qui retombe au contact des 23E: le titre n'est plus qu'à 1,5% du support des 22,7E du 31 octobre, le support suivant se situant vers 21E (il remonte au 9 octobre).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -2.61%