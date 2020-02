Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : retombe au contact des 19E Cercle Finance • 10/02/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - Peugeot retombe au contact des 19E et repasse le cap des -10% depuis le 1er janvier: le prochain support se situe vers 18,6E et le suivant dans la zone des 17E.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -2.04%