Peugeot : résultat net semestriel divisé par trois

(CercleFinance.com) - Peugeot fait part d'un résultat net part du groupe de 595 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 1.237 millions en comparaison annuelle, et d'une marge opérationnelle courante de 2,1%, en baisse de 6,6 points. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 34,5% à 25.120 millions d'euros, dont un CA de la division automobile en baisse de 35,5% à 19.595 millions, en raison de l'effet défavorable des volumes et du mix pays (-40,5%) dans le contexte de la crise sanitaire. Le constructeur s'est fixé l'objectif d'atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour sa division automobile sur la période 2019-2021 (à comparer à 3,7% sur les six premiers mois de 2020).

