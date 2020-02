Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : résultat net record en 2019 Cercle Finance • 26/02/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA affiche un résultat net part du groupe record pour 2019, en progression de 13% à 3,2 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle courante pour la division automobile de 8,5%, en hausse de 0,9 point de pourcentage. Le constructeur a réalisé 74,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 1%. Dans sa division automobile, l'effet favorable du mix produit et du prix compense notamment la baisse des ventes à partenaires et l'impact négatif du mix pays. Le versement d'un dividende de 1,23 euro par action sera soumis au vote de l'assemblée générale. Le Groupe PSA s'est fixé l'objectif d'une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile sur la période 2019-2021.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +5.09%