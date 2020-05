Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : replonge vers 11,5E, support des 11,3E menacé ? Cercle Finance • 14/05/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Peugeot et Fiat (PSA et FCA) annoncent renoncer à distribuer un dividende en 2020 (et aucune certitude pour 2021) : le titre Peugeot replonge vers 11,5E et le support des 11,3E des 1er et 16 avril pourrait être bientôt menacé. En cas d'enfoncement, un retracement du plancher des 9,56E du 18 mars pourrait se matérialiser.

