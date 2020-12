Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : repasse la barre des 21E. Cercle Finance • 09/12/2020 à 13:09









(CercleFinance.com) - Peugeot repasse la barre des 21E, effaçant la résistance des 20,7E du 4 décembre et des 20,5E du 6 février (et du 7/11/2017), puis des 20,9E, l'ex-plancher du 10 décembre 2019. Le prochain objectif pourrait être 22,4E, le zénith de clôture du 18/12/2019... ce qui semble vertigineux lorsque l'on compare le niveau des ventes annuelles et de décembre 2019.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.28%