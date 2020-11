Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : remonte au contact des 17E Cercle Finance • 09/11/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Peugeot remonte au contact des 17E, retraçant son zénith intraday des 15/09 et 26/10 (risque de triple-top). Le titre s'inscrit dans un magnifique corridor haussier qui induit un test imminent des 17,5E en haut de canal... voir beaucoup mieux, comme 19E par exemple (report d'amplitude à la hausse).

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +3.55%