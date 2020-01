Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peugeot : rebascule sous les 20E, 19R en vue Cercle Finance • 15/01/2020 à 18:55









(CercleFinance.com) - Mauvais début d'année pour Peugeot qui aligne 6 séances de repli consécutif et 16 séances de baisse sur 18 depuis le 18 décembre, pour un repli cumulé de -18%. Le titre rebascule sous les 20E (ex-plancher des 27 et 31/05/2019): il perd désormais -6,3% depuis le 1er janvier et -9% depuis la mi-décembre et se dirige vers un re-test du double plancher des 19E des 16 et 26 août 2019.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.20%